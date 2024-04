Sportello contro il gioco. Prime richieste d’aiuto

EMPOLESE VALDELSA

Lotterie e gratta e vinci: il gioco d’azzardo sembra normalizzato. Sale slot con luci artificiali in stile Las Vegas, suoni che stordiscono. Spazi sospesi, senza finestre e senza orologi, dove il tempo sembra fermarsi. Il format funziona. Il disturbo da gioco d’azzardo (dga) si manifesta con la voglia di rigiocare i soldi appena persi, pensare che ci siano tattiche per gestire la fortuna, prevedere le prossime mosse della macchinetta. Il campanello di allarme più preoccupante? Quando oltre ai soldi si investe tempo, tolto agli affetti, alla famiglia e si comincia a mentire. Quando il gioco diventa dipendenza ha le stesse caratteristiche di quella da sostanze stupefacenti. Il tema è urgente, i numeri li abbiamo divulgati nei giorni scorsi. Anche nei comuni dell’Empolese Valdelsa si bruciano nel gioco in un anno circa 1.800 euro in media, a persona. Da qui l’esigenza di lavorare ad un piano di contrasto che prevede una specifica attività di prevenzione nei contesti lavorativi. Ecco Giacolav - Interventi di Prevenzione sulle specificità dei rischi correlati al Gioco d’Azzardo nei contesti lavorativi dell’area Fiorentina. La Cgil della Città Metropolitana, insieme a Spi, ha sottoscritto un protocollo di prevenzione aprendo anche a Empoli uno sportello dedicato a lavoratori e cittadinanza. Nella sede dello Spi Cgil di piazza don Minzoni è possibile presentarsi senza prenotazione tutti i martedì dalle 15 alle 17. C’è anche un servizio online attivo il lunedì, martedì e venerdì dalle 16 alle 19. Lo sportello ha già raccolto richieste d’aiuto. "Ci ha contattati un’azienda di Certaldo per parlarci dei problemi legati a uno dei suoi dipendenti - spiega Alessio Arces di Federsanità e Anci Toscana - Un giocatore assente sul lavoro. Indirizziamo chi si presenta a percorsi e servizi già esistenti, come i Serd, servizi per le dipendenze". "La questione riguarda tutti - interviene Giacomo Del Sala, operatore allo sportello - Dai ragazzini ai pensionati. Il nostro compito è raggiungere i luoghi di lavoro e parlare con i lavoratori che rappresentano il target più bersagliato da questa dipendenza". Capita che gli adulti si presentino preoccupati per i loro figli, e infatti lo sportello si rivolge anche a familiari e amici. "Il giocatore medio - dice Arces - è un uomo tra i 35 e i 50 anni, in piena attività lavorativa. Anche le donne giocano molto. I più anziani, giocano meno in termini di quantità ma investono somme più ingenti".

Y.C.