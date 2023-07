Sportello consumatori "Ancora più servizi"

Si rafforza l’impegno. Lo sportello del Movimento Consumatori del Comprensorio con sede a Santa Croce sull’Arno informa che sarà possibile farsi assistere in relazione alle controversie che i consumatori potranno avere con gli istituti bancari e le varie società finanziarie. La consulenza potrà estendersi a partire da un singolo conto corrente ai contratti di finanziamento, ai fidi o anche mutui. Sarà possibile analizzare – spiega una nota – anche rapporti o contratti per valutarne la regolarità. Contestualmente il movimento comunica che gli orari dello sportello saranno dalle 15.30 alle 19.30 ogni martedì e giovedì a Santa Croce sull’Arno, Corso Mazzini 53, anche se è possibile fissare appuntamento in orario diverso. E’ possibile chiedere informazioni e fissare appuntamento contattando ai seguenti recapiti telefonici: 0571 1720378; oppure cellulare 331 4685185. Per contatti tramite email: [email protected]