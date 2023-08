'Sport in Piazza a Montespertoli: Dibattiti e Prove delle Discipline'

Far tornare i giovani allo sport: anche quest’anno, il Comune di Montespertoli organizza per settembre, esattamente sabato 9, la giornata dedicata alle varie discipline con l’intento di arginare la drammatica curva disegnata (su scala nazionale) dall’Istat in un recente report: pandemia e lockdown hanno drammaticamente allontanato gli under 18 dallo sport. Ecco che dunque - con il patrocinio appena assegnato dal Comune - torna “Sport in piazza“, poiché quest’anno in predicato di essere traslocato dal Parco Urbano a piazza del Popolo, il cuore sociale del paese. Torniamo ai dati Istat. Nel 2021 (ultimo anno di riferimento ad oggi disponibile) è crollata la pratica sportiva continuativa tra bambini e ragazzi di 3-17 anni, dal 51,3% al 36,2%.

Andiamo quindi a “Sport in piazza“, che il 9 settembre si articolerà come segue: nella mattina, in concomitanza allo svolgimento del mercato agricolo di filiera corta “Mercagas“, si terrà un incontro aperto al pubblico con la partecipazione di un nutrizionista che si soffermerà su esercizio fisico e sana e corretta alimentazione. Nell’occasione verrà organizzata anche una degustazione di alcuni prodotti alimentari salubri e tipici del territorio, abbinata ad una dimostrazione delle varie discipline da parte delle associazioni sportive locale, a cui potranno naturalmente partecipare tutti i bambini e ragazzi che interverranno alla giornata.

Nel pomeriggio, invece, altre iniziative anche per le famiglie. Insieme al Comune, stanno lavorando all’evento l’Asd Montespertoli Calcio, Montesport Montespertoli Asd, l’Associazione SoleLuna Aps, la stessa Sds, Coop.21 Cooperativa sociale già affidataria per il Comune dei servizi extrascolastici, la Comunità del cibo e dei grani antichi di Montespertoli e l’Associazione produttori colline toscane.