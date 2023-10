Sport e nutrizione. Un libro e il dibattito

Al centro sport e nutrizione, un binomio fondamentale per il benessere psicofisico e per il raggiungimento dei propri obiettivi. Se ne parlerà a Fucecchio, venerdì in occasione della presentazione del libro ’AlimentaLaMente’, a cura di Giorgio Fabris, coach professionista e agonista di skeet, e di Jessica Conforti, biologa nutrizionista e mindfulness educator. Il libro, nato dalla condivisione delle reciproche competenze degli autori, contiene una prefazione di Luciano Rossi, presidente della Federazione italiana tiro a volo e dell’International Shooting Sport Federation. Il volume, uscito recentemente e edito da Bookness, sarà presentato alle 21.30 a La Limonaia del Parco Corsini; interverranno gli autori, il sindaco Alessio Spinelli, l’assessore alla cultura Daniele Cei e l’assessore allo sport Fabio Gargani. "La presentazione del libro, che parla di motivazioni e della ricerca della migliore forma psico-fisica, si terrà in un luogo molto frequentato dai giovani - spiega l’assessore Daniele Cei - e sarà un’occasione per rivolgersi anche a loro, per fare cultura e affrontare tematiche legate alla nutrizione e al benessere".