Sport e musica a Cerreto Guidi: una giornata di divertimento

"Di che sport sei?". La risposta sta nello sperimentare varie discipline. Lo si potrà fare sabato prossimo nell’ambito di una giornata dedicata, appunto, al mondo dello sport e della musica. Nel centro storico di Cerreto Guidi, dalle 15 alle 19, un’iniziativa colorata per coinvolgere grandi e piccini ed avvicinarli alle varie discipline sportive. La manifestazione "Prova il tuo sport" nata nel 2015 torna, dunque, anche quest’anno con l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva. L’amministrazione comunale in collaborazione con associazioni e società sportive, organizzerà dimostrazioni e prove di ginnastica, danza, calcio, pallavolo e basket. Non mancheranno atletica leggera, karate e tiro con l’arco. Spazio poi al sub, alla canoa, alla mountain bike e al ciclismo. Special guest della giornata il 22enne cerretese Luca Lusini, per la seconda volta campione mondiale di Gravity Bike, disciplina che prevede corse su bici speciali a grandi velocità.

Saranno poi presenti, con propri spazi, le contrade del Palio del Cerro, a disposizione per i ragazzi che volessero provare bandiere, tamburi e giochi storici. Ai "coraggiosi" che proveranno almeno 10 sport, sarà consegnata una medaglia. La partecipazione è gratuita e guarda anche alla musica. Nella stessa giornata infatti alla Palazzina dei Cacciatori, si svolgerà "Prova il tuo strumento", evento messo in piedi dal Modern Music Institute sotto la direzione di Mirco Dimitrio. Chi vorrà potrà cogliere l’occasione per misurarsi con vari strumenti musicali, dai classici ai più moderni.

Y.C.