Sport e crisi. Il progetto per i giovani

Nuova edizione per il progetto "Lo sport oltre la crisi", pensato per incentivare la pratica sportiva di ragazze e ragazzi appartenenti alle famiglie economicamente più fragili . La scelta è stata dettata dalle perduranti difficoltà legate all’inflazione e al caro-bollette, che hanno suggerito l’esigenza di proseguire il sostegno alla cittadinanza giovanile nell’accesso all’attività sportiva - sotto forma di voucher – con un nuovo stanziamento di 40mila euro. "Questo progetto, nato in tempo di covid – spiega l’assessore allo sport, Fabrizio Biuzzi -, si è rivelato utile anche negli anni successivi, che non sono stati certo meno complicati. Visto il perdurare della situazione di incertezza che anche adesso grava su tanti nuclei familiari, pensiamo che la riproposizione della misura possa aiutare sia i giovani atleti che le società sportive. Il voucher è di 150 euro e potrà essere speso fino al 22 dicembre sotto forma di scontistica riconosciuta dalle società sportive. La richiesta di rimborso da parte delle società dovrà essere presentata entro e non oltre il 29 febbraio