Spopola il torneo femminile di bocce "La prima regola? Divertirsi insieme"

Il lancio del primo boccino ha ufficializzato l’inizio del torneo di bocce alla bocciofila ’I’Giglio’ di Castelfiorentino, tutto al femminile. Nel corso della serata inaugurale, lo scorso venerdì, tre coppie si sono già sfidate, mentre altre tre hanno gareggiato nella seconda sfida dell’altra sera. "Siamo soliti organizzare tornei in prossimità delle feste. Quest’anno abbiamo deciso di introdurre per il torneo pasquale una novità facendo una gara al femminile – spiega Giorgio di Falco, presidente della società – solitamente i tornei sono al maschile o misti. Siamo riusciti a coinvolgere 13 donne, di cui solamente tre vengono da Castelfiorentino, mentre le altre da Montespertoli, Montaione, Certaldo, Santa Croce, Castelfranco, Pancole, Terricciola, Castelfiorentino". Una grande partecipazione non solo dal punto di vista delle iscrizioni, ma anche del pubblico, che ha preso parte numeroso alle sfide.

"Non è solo una competizione – aggiunge il presidente di Falco – è soprattutto un’occasione di divertimento. Le signore hanno preso la sfida come un momento per stare insieme, per condividere. A differenza degli uomini, molto più competitivi, anche per l’alto livello di gioco, le giocatrici hanno mostrato una grande solidarietà l’un l’altra. Nel corso della gara si scambiano consigli e suggerimenti, tifando anche per le avversarie".

Insomma, a vincere è la sportività. "Io sono una dilettante allo sbaraglio – racconta Lina, una delle giocatrici che competerà nel torneo – E’ la prima volta che partecipo a un torneo da sola, solitamente lo facciamo in coppia con mio marito. Dopo la chiusura per l’emergenza sanitaria ho deciso di provare questo nuovo sport. Per me il torneo è più un’occasione per divertirmi, per stare in compagnia e fare un po’ di movimento". La gara al femminile si concluderà la prossima settimana, appena prima di Pasqua. "Alla coppia vincitrice andranno dei premi messi in palio grazie alla partecipazione di alcuni negozi del centro di Castelfiorentino – continua di Falco – si sono resi disponibili fornendo buoni da spendere, prodotti tipici toscani… un modo per far conoscere e dare spazio anche alle attività del territorio".

Costanza Ciappi