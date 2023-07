Spinta alla mobilità ’green’ "Pista ciclabile più vicina I lavori procedono spediti"

Entro la fine di luglio saranno conclusi i lavori di asfaltatura di un’ampia porzione della nuova pista ciclopedonale di viale Colombo. Lo annuncia il sindaco Alessio Spinelli che, nei giorni scorsi, ha visitato il cantiere e fatto il punto della situazione. "Intanto sono già stati sostituiti tutti i punti luce della pubblica illuminazione – aggiunge Spinelli –: con nuovi pali e lampade a Led e sono anche già partite le asfaltature".

Il tratto interessato dall’intervento di questi giorni è quello che corre a fianco del nucleo abitativo più numeroso. Ma non è finita qui, ovviamente. Work in progress anche per la pista ciclabile di viale Colombo. "Si lavora ogni giorno per una mobilità sostenibile – prosegue il sindaco – e per migliorare le infrastrutture, sempre più al passo dei tempi". Una rete ciclabile importante e moderna che attraverserà anche il centro di Fucecchio all’altezza di via Roma dove proseguendo si collegherà con il tratto in costruzione su piazza Moro, per poi collegarsi con la costruenda ciclo pista dell’Arno. I lavori procedono - ha spiegato il primo cittadino - e si deve fare i conti anche con le normali difficoltà che ci sono nelle pubbliche amministrazioni, ma i lavori vanno avanti e non si fermano: "Per il completamento dobbiamo attendere anche i lavori che alcuni privati dovranno fare a scomputo degli oneri di urbanizzazione". L’infrastruttura permetterà il collegamento tra la frazione sull’Usciana, la Ferruzza, via Bonaparte e via Pistoiese fino a Botteghe.

Quelli in corso sono lavori molto attesi e che hanno davvero dovuto fare i conti anche con diversi intoppi. Le opere per un certo periodo erano anche rimaste ferme a causa del rincaro dei prezzi del 20% delle materie prime che ha interessato tutti i cantieri. Un aspetto che aveva precisato il sindaco a novembre dello scorso anno rispondendo alle critiche sui social. E alla fine le risorse economiche però sono state trovate da un avanzo di 155mila euro dai lavori di piazza Montanelli (il Comune beneficò di 1 milione e mezzo a fondo perduto dal Governo Gentiloni) che se sommati agli altri 100mila che erano già in bilancio hanno consentito di andare avanti. Alla fine dello scorso febbraio il cantiere era riuscito a ripartire e da allora - pur con qualche intervallo - non si è mai fermato. In questi giorni sta procedendo a ritmo intenso.

C. B.