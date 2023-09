Spinta al fotovoltaico. Incentivi all’agricoltura

Il Comune ricorda che è attivo il bando Agrisolare 2023, che prevede contributi a fondo perduto riservati alle imprese dei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici ad uso produttivo. Il contributo previsto dal bando è l’80 per cento della spesa complessiva. E’ incentivata l’installazione di impianti fotovoltaici con potenza di picco tra 6 kw e 1 Mw, anche abbinati a sistemi di accumulo o colonnine di ricarica per mezzi elettrici. Possono inoltre essere eseguiti interventi di rimozione e smaltimento dell’amianto, lavori di isolamento termico dei tetti e realizzazione di sistemi di aerazione connessi alla sostituzione del tetto. È consentita la realizzazione di impianti su coperture anche diverse da quelle su cui si opera la bonifica dall’amianto, purché appartenenti allo stesso fabbricato. Le domande dovranno pervenire attraverso l’apposita piattaforma informatica a disposizione sul sito Gse entro il 12 ottobre 2023 e saranno accolte fino ad esaurimento fondi.