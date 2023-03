Spinelli: "I giovani vanno stimolati"

"Quella del volontariato - spiega il presidente dell’SdS Alessio Spinelli - è una questione complessa che va affrontata da nuove prospettive perché il mondo dell’associazionismo è cambiato di pari passo con i cambiamenti della nostra società. Oggi è molto più difficile trovare volontari rispetto al passato. Quando questi servizi furono istituiti, nel secolo scorso – ricorda Spinelli – l’età media con cui le persone andavano in pensione era molto più bassa e quindi c’erano tanti cittadini disponibili e in piena efficienza che potevano essere ‘arruolati’. In passato c’era poi la voglia dei giovani di avvicinarsi al volontariato e ai mezzi di trasporto, un desiderio che oggi si è ridotto e che probabilmente avrebbe bisogno di nuovi stimoli. Occorre studiare nuove strategie. Non possiamo rischiare che altre associazioni riducano i propri impegni".