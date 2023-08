Spettacoli estivi Un bilancio top per Giallo Mare

EMPOLI

Calato il sipario sugli spettacoli proposti da Il paese dei raccontatori, è tempo di bilanci in casa Giallo Mare Minimal Teatro, la compagnia teatrale empolese che ha promosso la rassegna. "Gad Lerner e Andrea Pennacchi hanno parlato di un pubblico eccezionale – racconta il direttore di Giallo Mare, Renzo Boldrini –. I loro spettacoli di luglio a Empoli sono andati tutti esauriti e anche gli stessi artisti erano entusiasti di vedere centinaia di persona ad assistere alle loro perfomance".

I vari spettacoli proposti, dedicati sia alle famiglie che a un pubblico più adulto, hanno registrato ovunque, dal centro città alle frazioni, un altissimo gradimento. "Quando costruiamo le nostre rassegne – spiega Vania Pucci, presidente di Giallo Mare – cerchiamo di scegliere sempre proposte di alata qualità, con compagnie teatrali e produzioni di primo piano nel panorama teatrale italiano. Il pubblico più importante per noi è quello dei più piccoli, perché pensiamo che un bambino che frequenta il teatro sarà un adulto migliore".

Oltre mille spettatori per il Torrione di Santa Brigida e altrettanti per gli spettacoli dedicati alle famiglie, disseminati fra il Giardino della Resistenza, piazza Farinata degli Uberti e le frazioni empolesi di Pagnana, Monterappoli e Pontorme. "Di anno in anno, abbiamo scelto di scommettere sul progetto dell’estate empolese nel quale si inserisce anche il Paese dei raccontatori perché siamo convinti che sia un momento importante di incontro con modi di fare cultura e intrattenimento differenti – sottolinea l’assessora alla cultura del Comune di Empoli, Giulia Terreni –. Un momento dove il contributo dei progetti di Giallo Mare Minimal Teatro è prezioso e di qualità, come dimostrato dal successo degli eventi realizzati quest’anno e negli anni precedenti".

"Stiamo adesso vagliando le proposte per la stagione teatrale empolese, sia la prosa che gli spettacoli per i bambini – dichiarano Pucci e Boldrini –. Ci saranno spettacoli molto belli per il pubblico adulto e molte sorprese con nuove e interessanti produzioni per i bambini. Subito dopo l’estate potremo dare qualche anticipazione".