Spettacoli di circo e laboratori con Spazio Ipotetico

Tavole rotonde, Spettacoli di Circo e laboratori. Questo è il ricco programma dell’evento organizzato oggi dall’associazione Spazio Ipotetico presso il proprio tendone nel piazzale dei Continenti a Montelupo, in occasione della giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo. Si parte alle 14 con una tavola rotonda sulla divulgazione e sensibilizzazione sul tema dell’autismo e delle neuro divergenze. Alle 16.30 poi spazio allo spettacolo "Circus Aut Out", un progetto di incontro tra circo e autismo per ridere, emozionare, stupirsi e capovolgere le proprie cornici e stereotipi. Dopo la merenda offerta dal gruppo dei genitori di Spazio Ipotetico, infine, alle 17.30 si terrà un laboratorio di circo, aperto a tutta la comunità, a cura dell’associazione Circus Aut Out. L’evento fa parte del progetto "AbilitiAMO - La Rete per una comunità inclusiva" del bando Habilitas 2022, promosso da Fondazione CR Firenze e che vede come capofila Uisp Empoli Valdelsa Aps insieme a Noi da grandi onlus , Co&So Empoli , Cooperativa Geos Empoli , Rete Inclusione Empolese Valdelsa, Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa e all’Usl Toscana Centro.