Spazio pubblico intitolato a Pamela Mastropietro

Un’area pubblica di Vinci verrà intitolata alla memoria di tutte le donne vittime di violenza: un tema d’attualità e più che mai sentito che non tocca il cuore dell’opinione pubblica e della politica, anche a livello locale. La decisione è stata presa, con decisione unanime, dal consiglio comunale. Per essere più precisi, il titolo andrà su Pamela Mastropietro, ragazza uccisa qualche anno fa. E dalla triste vicenda di questa giovane, l’estensione è come accennato a tutte le donne che hanno incontrato nella loro esistenza la violenza. L’omicidio avvenne ad inizio 2018 a Macerata. Vinci è la patria di Leonardo ed ha visibilità mondiale. Uno dei consiglieri ha tenuto i contatti con la famiglia Mastropietro. La giunta, con il sindaco Giuseppe Torchia, ha volentieri accolto il mandato del consiglio, annunciando che ci saranno i canonici tempi tecnici per designare lo spazio pubblico e assegnare ufficialmente il titolo.