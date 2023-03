"Spazio Etico" e il convegno sulle fragilità

Domani, alla biblioteca ’Perodi’ si terrà il sesto convegno dell’associazione "Spazio Etico", dal titolo "Stare nella fragilità senza perdere l’umanità". L’associazione "Spazio Etico" è nata per favorire la divulgazione delle idee e della cultura professionale tra quanti operano nel mondo della cura della persona. È uno spazio dove professionisti sanitari, studenti e formatori si confrontano, riflettono e affrontano temi che hanno come denominatore comune la riflessione etica in ambito della cura ed il racconto di vissuti di malattia o di vita professionale. I lavori saranno aperti dal saluto del sindaco Simona Rossetti (nella foto). Dopo la presentazione dei lavori dell’associazione Spazio Etico, illustrata dal presidente Gianluca Favero, si passerà agli interventi degli ospiti, introdotti e moderati dalla vicepresidente Marta Bernadeschi. Parleranno il filosofo Matteo Galletti, coordinatore del Comitato Etico Asl Toscana Centro, che parlerà di "Vulnerabilità e autodeterminazione: una sfida etica"; Paolo Malacarne, medico. Già direttore di Anestesia e rianimazione azienda ospedaliera universitaria Pisa. Argomento trattato "Accettare l’incertezza: la prossima rivoluzione della medicina"; Alessandra Filannino Indelicato, ricercatrice in filosofia del tragico. Parlerà di "Ermeneutica delle piaghe". Toccherà, poi, a Iacopo Lanini, psicologo e psicoterapeuta, nelle Cure palliative domiciliari, Hospice e in area critica, parlare de "Le fragilità e le loro cure"; a Eugenia Malinvermi, infermiera magistrale, presidente e direttrice dell’associazione "Luce per la vita" onlus. Parlerà di "Curando si impara". Valentina Raimondo, assistente sociale Sos Servizio sociale Pistoia e tratterà sul tema "L’etica della sedie". Infine, Marinella Catagni, presidente dell’associazione "Recupero solidale" che illustrerà l’argomento "I bisogni alimentari e le nuove fragilità. La rete associativa a loro sostegno".