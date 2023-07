Spazio al teatro popolare a Certaldo con ’Il vedovo allegro’: Risate assicurate

CERTALDO

Proseguono a Marcialla gli eventi del ricco cartellone della quinta edizione della “Sagra dell’aria bona”. Stasera alle ore 21.30 protagonista in piazza Brandi il teatro popolare toscano. Il programma prevede infatti la rappresentazione dello spettacolo della compagnia I pochi e nemmen tanto boni, che portano in scena la commedia brillante in tre atti “Il vedovo allegro” di Moreno Burattini. La trama si svolge a Firenze, nel secondo decennio del Novecento. Tutto inizia in una stanza che funge da ufficio all’Impresa di Pompe Funebri “Degli Aldobrandi”. Tre porte: una verso l’esterno, un’altra sul laboratorio e la falegnameria, una terza verso le scale che portano all’appartamento al piano superiore. Al centro, una scrivania: a una parete, un armadio. In evidenza, appesa al muro, la foto incorniciata della defunta moglie del protagonista. L’ingresso è gratuito e le risate sono assicurate. Il programma prosegue mercoledì prossimo alle 21,30 con “Self Tape”, spettacolo teatrale di Gianni Coluzzi con Gloria Anselmi, Alessandro Scavone e Diego Villalon. Regia di Gianni Coluzzi.