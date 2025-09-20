Spazio a libri e vino nella terra del Genio

Doppio appuntamento che lega territorio e cultura in questo fine settimana a Vinci. Si parte stasera alle 18 al Centro espositivo Leo Lev di piazza Pedretti con "Il volo del vino". Un incontro sulla storia del vino di Vinci (e non solo) per raccontare personaggi, immagini, famiglie e tradizioni vinciaresi attraverso il capitolo dedicato al vino tratto dal libro di Nicola Baronti, "Voli Vinciani. Il sogno di Leonardo nella sua terra". Oltre all’autore parteciperanno Alina Skoba, direttrice Leo Lav, Luigi Micheli, presidente associazione strade dell’Olio e del Vino del Montalbano le Colline di Leonardo e Alessandra Ulivieri della casa editrice di Empoli Ibiskos.

Domani, invece, con ritrovo alle 14.30 alla chiesa di Sant’Ansano spazio all’escursione "Alla scoperta dell’inglese di Calappiano", sulle tracce di Henry Savage Landor, esploratore, pittore, inventore e scrittore britannico che scelse queste terre come rifugio e ispirazione. Durante il percorso, ad anello di circa 6 km, saranno effettuate delle letture tratte dalle sue opere e sarà visitata una mostra di quadri e documenti originali allestita nella chiesa di Sant’Ansano (aperta anche al pubblico dalle 16 alle 18 a ingresso libero). Il costo è di 12 euro (under 18, 5 euro) e la prenotazione è obbligatoria al 339 7145838 (WhatsApp o sms indicando nome, cognome e codice fiscale di ogni partecipante).