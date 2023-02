Spazi restaurati e volumi storici Ora la biblioteca brilla di nuova luce

di Tommaso Carmignani Nella sala Tassinari, vicino alle finestre che danno su via Cavour, i libri e gli scaffali mostrano ferite e tagli profondi. Un gruppetto di volumi, segnati dalle schegge delle granate cadute il 26 dicembre del ’44, stanno lì a ricordare gli effetti dei bombardamenti sulla città. "Abbiamo voluto mantenere intatto il patrimonio storico – chiarisce il direttore della Fucini, Carlo Ghilli – e per questo non saranno mai restaurati per intero". Per vederli occorre attraversare la Sala Maggiore: quando si staglia davanti ai tanti empolesi accorsi all’inaugurazione di ieri mattina, l’effetto è notevole. E’ il fulcro di un progetto di recupero costato 10 anni di lavori e 3 milioni di euro di spesa, un intervento mastodontico finanziato anche grazie al sostegno e al contributo della Regione Toscana. Un progetto che ha consentito di riconsegnare alla cittadinanza un edificio, la biblioteca Fucini, rimasta come una ferita aperta nel centro della città fin troppo a lungo. L’ingresso su via Cavour, quello ritrovato grazie all’intervento portato avanti in questi anni, consente di rivedere finalmente restaurati gli spazi al piano terra, ma anche il giardino e l’area verde che hanno sempre caratterizzato il biglietto da visita della biblioteca. Le sale e...