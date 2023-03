"Spazi pubblici a figure femminili"

EMPOLESE VALDELSA

Toponomastica femminile: l’impegno per chiedere una graduale parità nelle intitolazioni degli spazi pubblici nei Comun ha avuto il disco verde dall’Anci ed è già stato assunto in diverse realtà. Ma a Empoli?

La Lega – Salvini Empolese Valdelsa presenterà una mozione sul tema nel Consiglio dell’Unione dei Comuni del 14 marzo. Mancano le quote rosa nella materia che si occupa della denominazione delle vie e delle aree pubbliche. "Il progetto promosso da Toponomastica femminile ci è sembrato utile – afferma il Consigliere della Lega Eliseo Palazzo insieme ai colleghi Manuelli e Paolieri – Getta l’attenzione su un tema importante. Assegnare i prossimi spazi pubblici alle donne è un’azione secondo noi dovuta. I dati dicono che nei Comuni dell’Empolese Valdelsa il divario uomo-donna è ancora troppo marcato. Una nuova pianificazione della toponomastica può portare benefici, in termini simbolici, dando maggiore valore alla memoria delle donne del territorio". L’idea? Iniziare una piccola rivoluzione in termini di parità di genere, "un’attività – dichiarano i consiglieri del Carroccio – che non deve avere colore politico. Speriamo nel parere favorevole all’unanimità del Consiglio dell’Unione".