"Sparisce una corsa. Villanuova tagliata fuori"

Il ’giallo’ delle corse saltate o addirittura soppresse s’infittisce e passa anche dalla linea 6: Villanuova-Piovola-Empoli. Lo segnalano alcuni studenti della zona: l’autobus che solitamente percorreva la tratta da Empoli alla frazione montelupina di Pulica, passando per Villanuova intorno alle 17, non si vede più da alcuni giorni. A detta dei diretti interessati, sarebbe stata soppressa una delle poche corse che solitamente attraversa la frazione empolese di Villanuova. "In modo improvviso - corre il passaparola via social - è sparito uno degli autobus già scarsi che collegano il centro di Empoli a Villanuova. Un disagio in più per quest’area che, nonostante ospiti un borgo storico, un centro sportivo, un polo tecnologico, una sede dell’Asev e una scuola superiore, non dispone né di marciapiedi né di piste ciclabili per raggiungerli. E da oggi, purtroppo, si aggiunge anche la perdita di un autobus". Sul portale di Autolinee Toscane sono elencate tutte le modiche in vigore dal 1° novembre per la linea ’incriminata’: soppresse le corse in partenza dalla stazione ferroviaria di Empoli, quella feriale scolastica (escluso sabato delle 13.35, 14.14, 16.35, 17.14), quella scolastica del sabato delle 13.20 e soppressa la corsa scolastica del sabato in partenza da Villanuova per la stazione, delle 13.28. Modificata anche la corsa feriale scolastica in partenza alle 14.05 dalla stazione, introducendo il transito da via Berni e anticipando la partenza alle 14. Una frazione tagliata fuori e mal collegata, dunque, difficile da raggiungere per pendolari, studenti e lavoratori. "Uno qualsiasi delle migliaia di persone che hanno a che fare con il polo tecnologico empolese - si lamenta un cittadino - non solo non può andarci in bicicletta o a piedi perché non c’è né un marciapiede né una ciclabile. Ma ora non può andarci nemmeno in autobus".