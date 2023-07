Spalletti tra la sua gente Bagno di affetto a Certaldo

Un clima festoso ha accolto i tre ’personaggi dell’anno’ nel parco adiacente la piscina Fiammetta, in occasione della manifestazione “Certaldo in Fermento“. Fortemente voluto dall’amministrazione comunale e da tutta la cittadinanza, l’evento “Certaldo nel pallone“ è stato particolarmente apprezzato dai tanti appassionati di calcio, accorsi in massa in viale Matteotti per celebrare i successi stagionali di tre allenatori di Certaldo. Una coincidenza quanto mai rara, ma che ha proiettato il borgo valdelsano alla ribalta nazionale. Da Luciano Spalletti, grande condottiero del Napoli vincitore dello scudetto ad Alberto Ramerini, artefice del ritorno in Serie D, dopo 29 anni, del locale club viola, passando per Paolo Indiani, che portando l’Arezzo in Lega Pro ha centrato la sua decima promozione in carriera. Enorme il calore che tutta Certaldo, e non solo, ha voluto trasmettere ai propri concittadini ringraziandoli di portare in alto il nome del paese del Boccaccio lungo tutta la penisola. Molti anche i sostenitori partenopei che hanno colorato lo spazio dedicato al pubblico con striscioni, sciarpe e bandiere biancocelesti. Un popolo, quello napoletano residente in Valdelsa, che non si è fatto sfuggire l’occasione di festeggiare il tecnico che ha riportato lo scudetto sotto al Vesuvio 30 anni dopo i fasti di Maradona.

Un video introduttivo ha accolto sul palco i tre grandi protagonisti della serata, che intervistati dal giornalista Mario Tenerani dopo i saluti del sindaco Cucini, hanno poi risposto con grande disponibilità e disinvoltura alle domande, rivelando aneddoti ed emozioni di un’annata di grandi soddisfazioni per il raggiungimento di altrettanti eccezionali traguardi, oltre a regalare alcuni siparietti molto simpatici e coinvolgenti. Il vero mattatore della serata è stato comunque Luciano Spalletti, chiaramente più abituato a certi palcoscenici, con la sua solita ironia. L’ormai ex tecnico del Napoli ha subito concesso autografi e foto ai tanti tifosi presenti fin dal suo arrivo. Grande soddisfazione, comunque, anche per i due colleghi compaesani, che al termine della serata sono stati protagonisti in diretta su Sky Sport, che in occasione della giornata di celebrazioni per i 20 anni di attività ha voluto dedicare uno spazio anche alla serata di Certaldo.

Simone Cioni