Spalletti dona dei computer all’istituto Gonnelli. Strumenti importanti per l’educazione digitale

CASTELFIORENTINO

Lo schianto è stato tremendo e in un primo momento si è pensato anche al peggio. A bordo di un motociclo Honda SH 300 un uomo di 46 anni, ieri pomeriggio intorno alle 18, è finito contro un muro all’altezza dell’incrocio con via dei Mille a Castelfiorentino. A quanto appreso il motociclista stava scendendo da via Giordano Bruno verso via Giulio Masini. Nei pressi dell’incrocio che porta al presidio ospedaliero Santa Verdiana, in fase di ricostruzione, l’uomo ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. La carreggiata in quel punto è fiancheggiata da una parete di cemento, che il 46enne non ha potuto evitare. L’uomo è andato a sbatterci violentemente.

Allertati immediatamente i soccorsi e vista la gravità dell’incidente, la centrale del 118 ha attivato anche l’elisoccorso Pegaso, che però poi è stato fatto rientrare. I sanitari che sul posto

hanno prestato i primi soccorsi hanno appurato che le ferite riportate dal motociclista erano meno gravi di quello che inizialmente si ipotizzava. L’intervento, attivato come codice rosso, è stato ridimensionato. L’uomo dopo essere stabilizzato dal personale sanitario dell’automedica e stato poi trasferito con un’ambulanza della Misericordia all’ospedale San Giuseppe di Empoli in codice giallo. Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica è intervenuta la polizia municipale dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa.

i.p.