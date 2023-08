Spaccio di droga e reati "Stop depenalizzazione"

Quando si parla di droga, non si può che pensare alle Cerbaie. Marco Cordone, segretario comunale della Lega a Fucecchio, davanti ai resoconti sulle ultime operazioni di contrasto allo spaccio nella zona dice: "Ci si rende conto di quanto inadeguata sia l’attuale normativa penale per quanto riguarda chi spaccia sostanze stupefacenti, avendo alcuni anni fa il legislatore depenalizzato tutti i reati, cosiddetti minori (col parere contrario della Lega) e ci rendiamo conto della frustrazione in cui possono vivere gli uomini e le donne delle forze dell’ordine che sequestrano ingenti quantitativi di droga ma non possono arrestare chi spaccia". Cordone si farà sentire anche a Roma: "Riscontrando il nocciolo della questione, soprattutto nella normativa penale inadeguata, da settembre porremo con determinazione ai nostri parlamentari – aggiunge – la dinamica che ai reati consumati per spaccio di droga, debba seguire una condanna penale e quindi una revisione di alcuni articoli del nostro codice penale. Purtroppo in Italia cambiare le leggi non è semplice ma dobbiamo avere un forte senso di responsabilità nei confronti di tutto il popolo di Fucecchio".