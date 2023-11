Scoperto con 41 dosi di eroina, spacciatore finisce in manette

Empoli (Firenze), 15 novembre 2023 – Stava camminando nei pressi della stazione di Empoli, ma il suo modo di fare ha insospettito gli agenti del commissariato che, una volta proceduto alla perquisizione, hanno scoperto un discreto quantitativo di eroina. E’ quindi finito manette un 27enne di origine nigeriana, irregolare in Italia e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di spaccio.

L’arresto è avvenuto nella zona di via Cantino Cantini: gli agenti, notando il movimento di una persona che, avendoli visti arrivare, si accovacciava dietro le auto in sosta per non farsi vedere, sono riusciti a raggiungerlo proprio mentre cercava di disfarsi di un involucro, che veniva prontamente recuperato da terra.

Nel sacchetto di cellophane gettato in terra c’erano 41 dosi di eroina del peso di oltre 30 grammi, pronte per essere vendute. In seguito a controllo e perquisizione personale, il soggetto veniva trovato in possesso della somma di 150 Euro in banconote di vario taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio svolta e di due telefoni.

Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi. L’uomo è stato anche denunciato perché non ha ottemperato ad un provvedimento di espulsione in quanto irregolare sul territorio italiano.