Sp 48 a Lazzeretto chiusa 2 settimane

Il tratto di via 2 Settembre interessato dal cedimento del tetto dell’abitazione che ha richiesto la scorsa settimana l’intervento dei vigili del fuoco rimarrà chiuso per circa due settimane. Dopo l’ordinanza del Comune di Cerreto, anche la Città Metropolitana di Firenze è intervenuta nelle scorse ore disponendo la chiusura al transito veicolare della Sp48 "Lazzaretto – Lamporecchio – Pistoia", al km 0+600 sul territorio cerretese. Un provvedimento disposto per effettuare lavori in somma urgenza finalizzati alla messa in sicurezza della strada, a seguito del crollo e di detriti e calcinacci che hanno invaso parte della strada. E che resterà in vigore sino al 17 febbraio prossimo, in entrambi i sensi di marcia, con orario 0-24. L’immobile in questione era se non altro disabitato e risulterebbe acquistato relativamente di recente da un cittadino cinese, giunto sul posto a seguito dell’accaduto.