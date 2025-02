"Sottopasso nel degrado. Ci sono ancora i rifiuti"

"In merito al degrado presente in prossimità del sottopasso e del cavalcavia del Piano di Sotto, ci è stato di recente riferito che le sedie in legno presenti lo scorso ottobre dentro il tubo di cemento sono state in parte bruciate da ignoti per realizzare un falò ed in parte abbandonate in prossimità della prima panchina lungo il percorso ciclabile. Chiediamo all’amministrazione di verificare ed eventualmente provvedere". È la richiesta di Lucia Masini e Riccardo Borghini, consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, che puntano il dito contro le condizioni in cui verserebbero diversi sottopassi del territorio comunale. E ricordato l’approvazione della mozione presentata proprio dal gruppo di centrodestra lo scorso anno in consiglio, che impegnava sindaco e giunta ad attivarsi per una serie di interventi volti a contrastare il degrado riscontrato nei sottopassaggi ed in alcune aree cittadine. "E possiamo dire che, dopo due mesi e mezzo, la mozione si è per ora tradotta nel concreto in un nulla di fatto", concludono Masini e Borghini.