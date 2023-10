Sotto l’albero 20 posti di lavoro. La Città del Natale cresce. E cerca nuovi collaboratori

Sotto l’albero di Natale, nuove opportunità di lavoro. Il più utile dei regali da scartare arriva da Empoli Città del Natale, manifestazione che tornerà ad animare il centro storico a partire dal prossimo 18 novembre. Il conto alla rovescia è iniziato, tra poco più di un mese luci accese su piazza della Vittoria, piazza Farinata degli Uberti e le vie principali del giro empolese. Per mettere in moto la macchina organizzativa che darà vita alla sesta edizione dell’evento - l’obiettivo del 2023 è ambizioso e guarda al milione di presenze - c’è bisogno di collaboratori. Spazio a nuove reclute, che avranno il compito di collaborare nelle attività rivolte alle famiglie.

Sono 20 i posti da coprire nel periodo che arriva fino al 7 gennaio. A lanciare l’appello è Eros Condelli, presidente Confesercenti Empoli e responsabile eventi per l’associazione del Centro Storico. "Empoli città del Natale ha ancora ampi margini di miglioramento – dichiara il titolare del Bar Vittoria –. Un progetto nato dal basso, dai commercianti del centro, negli anni è diventato un volano in grado di far conoscere la nostra città a tante persone. Adesso dobbiamo fare il definitivo salto di qualità. Per farlo è necessario l’aiuto di tutti. Offriamo una ventina di occupazioni temporanee, per una performance sempre migliore. Le selezioni sono aperte". Chi risponderà alla chiamata, dopo la selezione, dovrà rendersi disponibile nelle varie attrazioni confermate anche per quest’anno.

"Ci sarà bisogno di risorse per la Casa del Bombolone ma anche per quella delle Mascotte. Si cercano addetti per la Casa di Ciuchino (mascotte ufficiale dell’evento) e per la Casa di Babbo Natale" fanno sapere gli organizzatori. Dalla nevicata programmata più volte al giorno su piazza dei Leoni alle attività ludiche ed educative organizzate per i visitatori più piccoli, ogni attività si avvalerà della collaborazione di aiutanti speciali. E a proposito di attrazioni, ecco un’altra delle novità targata 2023: è la Casa delle Principesse e dei Supereroi in piazza del Popolo. Un tocco di magia in più per un Natale prima da sognare e poi da vivere.

Ylenia Cecchetti