Sostenibilità e risparmio. Fotovoltaico in Comune

Sostenibilità ambientale e risparmio energetico: l’amministrazione investirà oltre 210.000 euro nell’efficientamento degli edifici pubblici, riducendo il consumo energetico, i costi e l’impatto ambientale. In questi giorni iniziano i lavori per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico sul palazzo comunale, con l’installazione di quattro generatori fotovoltaici. Rispetto al presente, si prevede una riduzione delle emissioni di CO₂ nell’ambiente pari a quasi 30.000 kg all’anno. Da un punto di vista economico, il risparmio annuo è di circa 8.000 euro: in otto anni il costo dell’intervento -66.000 euro - sarà interamente recuperato. I lavori riguardano anche la caldaia della scuola Rodari, già installata, impianti fotovoltaici ed efficientamento per il Mmab e per il Centro Cottura.