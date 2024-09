Sostenere l’ospedale senza muri. C’è la serata "Noi con Voi" Evento di beneficenza "Noi con Voi" il 20 settembre alla Canottieri di Limite per raccogliere fondi per un ecografo portatile per l'Ospedale San Giuseppe di Empoli. Organizzato da Mac Autoadesivi e Canottieri Limite.