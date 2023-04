Sostegno e vicinanza ai ragazzi Anche la Cgil e il Pd in piazza "Difendiamo la democrazia"

EMPOLI

A dare sostegno alla protesta degli studenti del Ferraris-Brunelleschi sono arrivati anche il sindacato della scuola e rappresentanti del Partito democratico locale. "Voi studenti – ha detto Saverio Belmonte della Flc Cgil – rappresentate il futuro. Su di voi la scuola dovrebbe investire e non negarvi i diritti. La vostra numerosa partecipazione e le motivazioni che state esprimendo dicono una cosa importante e cioè che volete essere ascoltati. Vi rivolgo anche una raccomandazione: lottate per i vostri diritti non solo da studenti ma anche nella società. Come sindacato ci faremo carico delle vostre istanze".

"Con questo sit-in gli studenti chiedono spazi di maggiore democrazia – ha spiegato Lorenzo Cei, segretario Pd di Empoli. La scuola è il luogo della formazione ma anche quello in cui si diventa cittadini. Se si conserva solo la funzione didattica e non si cura l’altro aspetto la scuola è zoppa". Anche Vittoria Alfaroli dei Giovani democratici ha espresso vicinanza agli studenti. "Noi Giovani democratici stiamo dalla parte della democrazia – ha detto – Già impedire lo svolgimento delle assemblee d’istituto a me sembra una molto grave. È giusto che i ragazzi si facciano sentire". Anche le famiglie appoggiano la rivolta. "Inizialmente – riferisce la portavoce dei genitori – non ci siamo accorti di come questa dirigente stava cambiando la scuola. Si è insediata quando eravamo ancora in pandemia. Finita l’emergenza, però, vedevamo che nelle altre scuole riprendevano progetti e attività, mentre al Ferraris Brunelleschi ne venivano fatti sempre di meno. È dal 2020 che i ragazzi non fanno un’assemblea d’istituto in presenza. Questa scuola ha sempre funzionato. C’era interscambio con la dirigenza. Ora c’è un muro".

i.p.