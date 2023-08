Sostegno alle famiglie C’è il pacchetto scuola Ecco come fare per ottenere contributi

EMPOLESE VALDELSA

Un incentivo importante a sostegno delle spese per la frequenza scolastica: dai libri ad altro materiale didattico fino ai servizi come il trasporto. Un supporto economico destinato alle famiglie degli studenti dell’Empolese Valdelsa iscritti a una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o ad un percorso di istruzione e formazione professionale. È stato pubblicato il bando regionale per l’assegnazione del ‘Pacchetto scuola’, relativo all’anno scolastico 2023-2024. Da Empoli a Capraia e Limite passando per Fucecchio, Certaldo e Castelfiorentino, un’azione che va nella direzione del diritto allo studio, per garantire pari opportunità di accesso all’istruzione scolastica, offrendo contributi monetari per sostenere le spese relative alla studio, a favore delle famiglie con condizioni socio economiche difficili.

Navigando sui siti istituzionali dei vari Comuni dell’Unione, nell’apposita sezione dedicata alla Scuola, si trovano tutte le informazioni necessarie. Le domande d’ammissione al bando possono essere compilate a partire da lunedì 28 agosto e fino a venerdì 22 settembre. Una procedura online che si dovrà svolgere muniti di credenziali Spid, con carta di identità elettronica con pin e con tessera sanitaria, anche questa con pin. Il Comune di Empoli per agevolare chi volesse beneficiare del contributo ma non ha dimestichezza con gli strumenti informatici, ha attivato un servizio di assistenza alla compilazione. Uno sportello rivolto a coloro per i quali è impossibile l’invio della domanda online per impedimento tecnico. Basta prendere un appuntamento all’ufficio relazioni con il pubblico, chiamando lo 0571 757999 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle 13 e martedì e giovedì dalle 8.30 alle 18.

In alcuni Comuni, come quello di Castelfiorentino, è prevista anche la consegna di persona (all’Ufficio Protocollo) del modulo compilato, firmato e corredato dalla copia di un documento di identità. Sarà possibile martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13 al piano terra del palazzo comunale. Per essere erogato il ‘Pacchetto scuola’ sono necessari alcuni requisiti come l’Isee anno 2023 del nucleo familiare non superiore a 15.748,78 euro e la residenza dello studente (che non deve avere più di 20 anni) nel Comune per il quale si avanza la richiesta.

Le graduatorie saranno pubblicate entro il 26 ottobre. Per quanto riguarda il Comune di Empoli, è possibile richiedere informazioni all’ufficio scuola contattando il numero di telefono 0571 757060, dal lunedì al venerdì in orario 9-13 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 18. Come lo scorso anno, tiene a sottolineare l’amministrazione comunale di Certaldo, l’utente deve conservare la documentazione di spesa affinché, in caso di controllo da parte del Comune di residenza, possa dimostrare le spese sostenute a copertura dell’eventuale beneficio economico ottenuto.