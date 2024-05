Sostegno ai seminaristi. La campagna di Shalom

Shalom da anni sostiene attraverso le borse di studio la formazione dei sacerdoti in Burkina Faso, in Benin e in altri paesi poverissimi. "Nel nostro amato Burkina abbiamo sostenuto ad oggi 35 seminaristi dei quali ben 23 sono stati ordinati sacerdoti e sono in servizio nelle varie istituzioni e parrocchie – spiega una nota del movimento guidato da don Cristiani –. Alcuni seminaristi hanno lasciato per formarsi una famiglia e oggi sono insegnanti, amministratori pubblici e validi professionisti. Con le loro belle famiglie contribuiscono alla crescita del paese rischiando talvolta la vita a causa del terrorismo islamico". Attualmente Shalom sostiene tre studenti in Seminario ormai vicini all’ordinazione. Come poter contribuire? Come partecipare a questo progetto? Basta contattare Katia nella sede Shalom: [email protected]: la borsa annuale per adottare un seminarista è di 600 euro. Inoltre – precisa Shalom – un altro modo, è decidere di devolvere il 5xmille della propria dichiarazione dei redditi al Movimento Shalom indicando il codice fiscale 91003210506 e firmando nell’apposito spazio della dichiarazione.