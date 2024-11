Sosta, nuova rivoluzione. Nel 2025 strade e piazze tutte con le stesse regole

Dal primo febbraio 2025, tutti i parcheggi blu avranno la stessa regolamentazione. L’ha deciso la giunta comunale a d un anno dall’introduzione del servizio di controllo della sosta a pagamento nel centro di Fucecchio. L’amministrazione – spiega una nota – ha deciso di uniformare il sistema eliminando i 20 minuti di sosta gratuita previsti in alcune zone. Questa scelta ha consentito di non incrementare il numero di posti a pagamento, come era invece previsto dal contratto stipulato con il gestore privato. Gli stalli segnati in blu rimarranno quindi 304 e non saliranno a 350 come era nelle previsioni iniziali.

La decisione della giunta comunale è stata quella di lasciare ancora molti parcheggi gratuiti nelle zone limitrofe del centro piuttosto che aumentare gli stalli a pagamento. Per evitare l’incremento previsto da contratto è stato però necessario eliminare i 20 minuti iniziali di sosta gratuita visto che questa opzione, nei primi 9 mesi di sperimentazione, è stata utilizzata ben oltre le previsioni, sommando più del 45% della totalità dei tagliandi emessi dai parcometri, senza aiutare il ricambio continuo dei mezzi, come questo provvedimento si proponeva di fare. "Le opzioni che avevamo di fronte – spiegano la sindaca Emma Donnini e l’assessore alla polizia municipale Marco Padovani – erano soltanto due: incrementare il numero dei posti a pagamento ed eliminare i 20 minuti gratuiti su alcune strade oppure eliminare i 20 minuti di sosta gratuita in tutte le vie in cui sono attualmente previsti".

"Abbiamo scelto la seconda soluzione dopo aver valutato attentamente tutti i pro e tutti i contro di entrambe – dicono i due amministratori dettagliando la novità e le ragioni della decisione –. Lasciare ancora molti posti liberi e gratuiti a disposizione di tutti ci è parsa la soluzione migliore, per consentire ai cittadini che vengono in centro di parcheggiare l’auto a breve distanza in modo gratuito. Nelle aree a pagamento invece uniformeremo tutte le regole mantenendo l’obiettivo principale, anche a sostegno dei commercianti, che è quello di incentivare un ricambio frequente dei mezzi in sosta". Quindi ancora pochi mesi e tutte le strade e le piazze del territorio di Fucecchio interessate avranno le stesse regole.

C. B.