Sosta a pagamento, è polemica: "Invito a ripensarci al più presto"

Sulla sosta a pagamento che a Fucecchio interesserà 350 stalli, è polemica aperta tra sindaco e lega. All’attacco Marco Cordone, segretario del Carroccio che ribatte alle parole del primo cittadino: "Non posso accettare che il sindaco del Comune dove sono consigliere comunale, mi dica di non conoscere Fucecchio e di non conoscere come è fatto un bilancio comunale – spiega Cordone –. Ho sempre avuto il massimo rispetto, a prescindere dalla appartenenza politica, del sindaco, proprio perché conosco le istituzioni – spiega Cordone –. Non prometto ‘ il paese dei balocchi’ a nessuno. Non faccio il damerino ma francamente mi sarei aspettato un tipo di replica più istituzionale, più da sindaco, visto che Spinelli nel giugno 2024 concluderà 10 anni di mandato. Nonostante tutto ciò, invito nuovamente il sindaco e la giunta a rivedere il progetto della sosta a pagamento". Al centro del problema, appunto, la ‘Rivoluzione della sosta che prevede l’installazione di parcometri con conseguenti parcheggi a pagamento in una parte di piazza XX Settembre, in via Roma, via Battisti, Landini Marchiani, viale Buozzi, via Nazario Sauro, via Trieste e via Trento.

La Lega aveva chiesto di ritirare il progetto in quanto "ci sono tanti cittadini che stanno protestando, ritenendo, soprattutto in momenti come questi, di forte stretta economica, in cui si fa fatica ad arrivare alla fine del mese, se veramente sia il caso di far pagare il parcheggio in tante strade di Fucecchio". Una proposta a cui ha fatto seguito un annuncio: "Se Spinelli non rivedrà qualcosa in positivo per i cittadini, lo rivedremo noi se vinceremo le prossime elezioni",