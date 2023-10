Sos povertà alimentare. Il caso empolese fa scuola

La povertà alimentare e delle famiglie coinvolte in quella che è un’autentica emergenza del nostro tempo. E che richiede un’azione condivisa e congiunta. È il messaggio che vuole lanciare l’amministrazione comunale di Empoli in occasione del convegno sulla ’Povertà alimentare’, organizzato in collaborazione con la Misericordia di Empoli, in programma lunedì dalle 9.30, nella sede dell’Arciconfraternita. L’iniziativa, aperta a chiunque sia interessato a partecipare, permetterà di mettere a confronto le esperienze dell’Emporio Solidale di Empoli che festeggia due anni di attività, avvalendosi di nuovi sostenitori entrati a far parte di questa grande ‘squadra’ quali l’associazione Volontari Ospedalieri e Farmacie Comunali Empoli srl, quelle nell’Empolese Valdelsa e nel contesto toscano. Sarà anche occasione – spiega una nota – per accendere i riflettori sul contesto toscano, grazie alla presenza fra gli altri dell’assessora regionale alle politiche sociali, Serena Spinelli, e su quello nazionale attraverso le parole di Alessandro Lombardi, direttore del Ministero Lavoro e Politiche Sociali. L’esigenza dell’amministrazione di avviare una riflessione di respiro nazionale su un sistema differente di approccio alla tematica, nasce dal fatto che la povertà alimentare è un fenomeno complesso, che non può essere trattato in modo distinto dalle altre dimensioni della povertà: non si risolve con un buono spesa, per quanto importante, ma con un presa in carico a trecentosessanta gradi della persona.

"Il messaggio che vogliamo lanciare è che la povertà alimentare non è un problema individuale ma sociale - dice il sindaco Brenda Barnini -. Non possono esserci persone e famiglie che rischiano di non avere accesso a un’alimentazione regolare e di qualità. È il venire meno di un patto di coesione e cittadinanza contro il quale come amministrazione in questi anni abbiamo messo in campo azioni concrete e costanti". "È necessario - sottolinea l’assessore al Welfare Valentina Torrini - guardare alle tante dimensioni della persona. Ed è per questo che il modello di Empoli mette insieme, come una squadra, professionisti, volontari, assistenti sociali che ti guidano nel percorso da avviare e ti aiutano anche a fare la domanda di emergenza abitativa se non riesci a pagare l’affitto oppure a pagare le bollette o a cercare un lavoro".