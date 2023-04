Sos polizia municipale Anche la Uil attacca l’Unione "Assunzioni, zero passi avanti"

EMPOLESE VALDELSA

Dopo la dura presa di posizione della Cgil, anche la Uil regionale interviene sulla carenza di personale all’interno della polizia municipale dell’Empolese Valdelsa. "Nessun passo avanti è stato fatto da quando la funzione è stata trasferita all’Unione di Comuni. Un continuo spostamento degli obiettivi in vista di un’organizzazione che di fatto non è mai stata raggiunta. Nessun incentivo, nessuna valorizzazione né gratificazione, nessun investimento concreto sulla dotazione organica sempre più carente". Nella nota si parla anche delle assunzioni, che secondo i sindacati saranno garantite in un numero inferiore rispetto a quelle che erano le premesse. "Dopo dieci anni di inutili tentativi e contrattazioni – prosegue la nota della Uil firmata dal segretario regionale della Flp Toscana Flavio Gambini – prendiamo atto che ancora una volta l’amministrazione ha disatteso gli impegni presi, le lavoratrici e i lavoratori vengono gravati di mansioni straordinarie per sopperire alla carenza di organico senza formazione, in piena approssimazione e con metodi e riconoscimenti improvvisati". Da qui le richieste della Uil all’Unione. "Chiediamo venga attivato un tavolo per discutere delle problematiche denunciate". La minaccia, nel caso in cui le proposte non vengano ascoltate, è di un nuovo stato di agitazione della categoria a livello locale.

Sul tema interviene anche il gruppo Forza Italia di Fucecchio. "Nell’ultima commissione capigruppo – spiega Simone Testai – ho sollecitato di nuovo la convocazione della commissione I per trattare l’argomento; la risposta è stata che la commissione a breve dovrà essere convocata per trattare il bilancio consuntivo e in tale occasione si parlerà anche dell’argomento. Mi sembra che la volontà sia di rimandare ulteriormente".