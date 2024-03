Sos per le tentate rapine: "Incontro con gli esercenti"

L’amministrazione comunale ha fissato un incontro con le associazioni di categoria per fare il punto della situazione, con l’obiettivo di cercare insieme strategie efficaci per la prevenzione di tali accaduti e l’aumento della sicurezza nel territorio. Lo hanno fatto sapere il sindaco Giuseppe Torchia e l’assessore al commercio Paolo Frese, a commento degli ultimi episodi di tentata rapina concretizzatasi nelle scorse settimane. L’ultimo in ordine cronologico risale a sabato, quando un uomo si è introdotto all’interno del negozio ’Bimbolandia’ e ha intimato alla giovane titolare di consegnargli l’incasso della giornata, minacciandola con un coltello. La ragazza è riuscita a metterlo in fuga brandendo la mazza da baseball che aveva dietro al bancone, ma l’episodio ha riportato il dibattito sulla "questione sicurezza" e promette di far discutere a lungo. "Vogliamo essere difesi - ha attaccato Manuela Mussetti, responsabile Fratelli d’Italia di Vinci - abbiamo bisogno di una forte politica sulla sicurezza". Una linea condivisa dal capogruppo del centrodestra Alessandro Scipioni, candidato alle prossime amministrative. "Sono sinceramente preoccupato: ci sono troppi episodi che indicano un forte aumento della criminalità. L’eroismo di una donna che riesce a mettere in fuga un rapinatore è qualcosa di eccezionale, ma le istituzioni non possono delegare una loro responsabilità al coraggio di singoli – ha detto - l’Unione dei Comuni è stata una scelta che ha visto il sacrificio della presenza sul territorio di agenti della polizia municipale. Dobbiamo incrementare assolutamente la vigilanza con nuove assunzioni. Specialmente a Sovigliana e a Spicchio". La legislatura è agli sgoccioli, ma chissà che l’argomento non faccia in tempo ad approdare anche in consiglio comunale. "La nostra solidarietà va ai commercianti colpiti, innanzitutto. Stiamo vigilando e monitorando la situazione di concerto con le forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto – ha concluso Torchia, replicando al centrodestra – sarebbe tuttavia opportuno che il governo stanziasse maggiori risorse per incrementare l’organico della polizia e dei carabinieri".

G.F.