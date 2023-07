Sos per la Pesa: è ancora in secca Volontari pronti a salvare i pesci

MONTELUPO FIORENTINO

In bassa valle, la Pesa ha perso lo scorso fine settimana il deflusso d’acqua ecologico. In sostanza: non scorre più. Evapora. Purtroppo, come ogni estate. Nel 2022, anno terrificante per la siccità, la cosa era accaduta il 10 giugno, repentinamente. Nel 2021, il 29 giugno che sarebbe un po’ la media (non comunque lusinghiera). Il ‘ritardo’ di quest’anno è dovuto alle forti piogge primaverili e al fatto che in inverno un po’ di neve si è riaffacciata sui Monti del Chianti. A seguire l’andamento è stato l’assessore di Montelupo, Lorenzo Nesi: "Il ritorno del deflusso avviene di solito a fine novembre".

Nel 2022 nonostante la siccità i nubifragi di agosto e settembre riportarono il deflusso in anticipo. "Vedremo quest’anno", dice Nesi. Le premesse sono quelle che sono, soprattutto bisogna sapere che ‘una volta’ - anche se poca - l’acqua resisteva sino alla confluenza in Arno anche in piena estate. Difatti, Nesi ieri ha spiegato: "In questo quasi mese in cui la Pesa ha mantenuto l’acqua, ci siamo resi conto dell’importante ruolo sociale. Abbiamo visto giovani, famiglie intere, trascorrere giornate sulle sue rive. Come luogo di ritrovo, invece di stare incollati in casa dinanzi al telefonino. Si deve sapere che un tempo, in estate, era così, lungo tutta la media e bassa valle. Infatti, si parlava - con il sorriso sulle labbra - di ‘marina di Pesa’. E oggi? Oggi – aggiunge Nesi – i volontari e la Regione sono allertati e pronti per i salvataggi dei pesci. Stiamo collaborando con un analogo gruppo nato nella vicina Val di Greve".

Si tratta di squadre che interverranno per mettere in salvo la fauna ittica che rimane intrappolata nelle poche pozze superstiti, destinate ad essere surriscaldate. I pesci (cavedani, carpe, i sempre più rari barbi, i ghiozzi di fiume) vengono presi e trasferiti più a monte dove l’acqua resiste. Come si è visto di recente, proprio dal Comune di Montelupo - al di là del dramma delle settimane a 40 gradi che non sono più una novità da una vita ormai - è partita una richiesta ai gestori del servizio idrico che insistono sull’ampio bacino per cercare di limitare i prelievi. Che continuano ad essere consistenti. Intanto, prosegue l a discussione su come trattenere l’acqua per essere poi razionalizzata nel corso più a valle: l’Ordine degli Ingegneri di Firenze ha dato il proprio parere favorevole ai micro-invasi. Nel bacino della Pesa, ne sarebbero previsti tre, di cui uno proprio sulle colline vicine a Montelupo.

Andrea Ciappi