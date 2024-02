Sos discariche, la grande vergogna: "Rimosse 150 tonnellate di rifiuti"

Lunga, complessa e onerosa. La maxi operazione è iniziata nel 2017: è la più importante azione per la rimozione dai rifiuti abbandonati – in un’area attenzionata da tempo – che l’amministrazione comunale empolese abbia fatto negli ultimi 5 anni. I numeri danno la misura dello scempio. Quasi 180 tonnellate di inciviltà, una ferita profonda per la bella zona verde tra via Viaccia, via di Mezzo e via Piovola. Dalle vernici alle bombolette spray, materassi, scarti edili, ma anche amianto e soprattutto carcasse di automobili. La lista dei rifiuti è interminabile e variegata. Il 90% di quel che è stato abbandonato era conferibile, ciò significa che si sarebbero potuti evitare inquinamento ambientale e costi che il Comune (di conseguenza, la collettività) ha dovuto sostenere. Si parla di 480 euro a tonnellata, per la rimozione. L’investimento totale è stato di circa 130mila euro, ma si arriverà a sfiorare i 200mila con le opere che restano ancora da ultimare (entro l’anno sarà affidato un altro incarico). Una follia sulle colline di Villanova. La campagna è diventata una discarica a cielo aperto e neppure le iniziali operazioni di messa in sicurezza hanno frenato gli abbandoni: mentre la ditta lavorava alla ripulizia, si continuava a gettare. Impressionanti le riprese aeree della zona che ora è stata riportata a nuova vita. Tra automobili, furgoni, camper, roulotte e addirittura un camion, sono 25 i veicoli rivenuti, di cui 15 già rimossi. Dalla segnalazione del mezzo alla rimozione, l’iter non è dei più semplici. Gli interventi sono stati realizzati grazie agli uffici Ambiente e lavori pubblici del Comune, polizia municipale, forze dell’ordine e autorità giudiziarie.

Il primo atto risale all’ottobre 2017: le due aree di proprietà comunale erano state oggetto di un sequestro preventivo d’urgenza da parte del Comando dei carabinieri del nucleo operativo ecologico, per abbandono, deposito incontrollato e gestione non autorizzata di consistenti quantità di rifiuti stipati in container, box e veicoli. A seguito del sequestro, l’amministrazione comunale ha emesso due ordinanze: la prima, nel dicembre del 2017, disponeva lo sgombero e la bonifica dei luoghi interessati, a spese dei soggetti responsabili.

La seconda, firmata nell’agosto 2018, disponeva invece l’adozione degli interventi da parte del Comune stesso, in via sostitutiva rispetto ai responsabili che non avevano ottemperato a quanto disposto. Nel 2019 l’affidamento degli incarichi per il supporto alle attività di messa in sicurezza, selezione, prelievo, trasporto e smaltimento rifiuti. Circa 30mila euro sono serviti per contrastare ulteriori episodi di abbandono in via Piovola - angolo via della Serpa. Lì infatti si trova anche un edificio (ex abitazione del guardiano dell’acquedotto) che è stato ripulito e reso inaccessibile con muretti di cinta, ringhiera e recinzione. In via Viaccia c’è il rudere di una ex casa colonica di proprietà comunale, struttura inagibile che potrebbe presto essere ristrutturata e restituita alla cittadinanza. "L’attività è stata complessa – dice il comandante della polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, Massimo Luschi – La delega alla municipale e Arpat da parte della procura ha riguardato il monitoraggio aree e la valutazione rifiuti. Riteniamo necessario educare le nuove generazioni ad un comportamento più responsabile nei confronti dell’ambiente. Bisogna insistere sulle scuole, lavorare sulle coscienze ed evitare questi effetti valanga". "Il lavoro svolto dai nostri uffici è costante – sottolinea l’assessore all’Ambiente Massimo Marconcini – Le aree al centro di queste attività rappresentano una zona importantissima per il territorio. Villanova ospita anche edifici comunali che nei prossimi anni potranno essere oggetto di nuove destinazioni".