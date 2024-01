Sos alberi malati. Inizia il piano di tagli e potature

Alberi ormai in cattivo stato di salute, da abbattere: meglio, da sostituire. Il Comune di Montelupo ha la lista, nell’ordine di alcune decine, in seguito a bufere di oltre un anno fa che hanno acceso l’attenzione su queste situazioni in nome della pubblica incolumità. Prossimo in lista è un cipresso in via Giro delle Mura, a ridosso del centro storico. La pianta verrà adeguatamente sostituita, come ha assicurato l’assessore all’ambiente, Lorenzo Nesi. "Alcuni casi di maltempo nel recente passato hanno ridotto in stato precario le piante – spiega Nesi – abbiamo analizzato lo stato di salute del verde pubblico e gli alberi in situazione precaria sono nell’elenco degli abbattimenti. Ma verranno sostituiti".

In più, ci sono anche le potature da fare. Ciò comporta anche modifiche alla viabilità: il 22 gennaio verrà appunto chiusa via Giro delle Mura all’altezza dell’incrocio con via Schifanoia; il 23 e 24 gennaio divieto di sosta e transito su piazza Matteotti (dalle 8 alle 18). Sono in corso interventi di potatura degli alberi e di sistemazione delle piante, anche a seguito delle indicazioni dell’agronomo incaricato del monitoraggio (come specificato ieri dall’assessore). Alcune piante sono state già sostituite nel viale per l’Ambrogiana e in piazze del paese. L’operazione continuerà dunque in questi giorni ed anche nelle prossime settimane.

Andrea Ciappi