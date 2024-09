Sorpreso a rubare in casa, minaccia gli inquilini. Arrestato 22enne

Empoli, 26 settembre 2024 – Arrestato con l’accusa di tentata rapina impropria. Succede ad Empoli, dove la Polizia ha messo le manette ai polsi di un 22enne tunisino. Secondo quanto ricostruito dalla volante del commissariato empolese, intorno alle 5 di domenica scorsa due inquilini di un appartamento in via Mazzini sono stati svegliati di soprassalto da forti rumori provenienti dall’ingresso dell’abitazione.

Col cuore in gola, sono andati a vedere cosa fosse mai successo. E si sono trovati di fronte due sconosciuti intenti a rubare le loro biciclette parcheggiate all'interno della casa.

Una volta scoperti, i delinquenti se la sono data a gambe: uno è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre l'altro è stato in un primo momento bloccato dalle vittime del furto.

Ma l’uomo, per tentare ancora una volta la fuga, ha fatto un balzo dalla terrazza condominiale del piano terra, finendo nel sottosuolo. Raggiunto ancora una volta, ha tirato fuori un coltellino multiuso, di colore rosso, che ha brandito per farsi strada, minacciando i poveri inquilini.

La corsa del malvivente è quindi proseguita fuori dal palazzo, tra piazza Matteotti e piazza Guerra, dove il ladro è stato definitivamente fermato dagli agenti del commissariato. I derubati, infatti, nel frattempo avevano allertato il 112.

Gli agenti hanno recuperato e sequestrato anche l'appariscente coltello multiuso che il delinquente ha usato per guadagnarsi la fuga. Per questo motivo, l’accusa da tentato furto in appartamento è stata tramutata in tentata rapina impropria. In attesa della convalida della misura precautelare, l'arrestato è stato condotto al carcere fiorentino di Sollicciano. Proseguono intanto le indagini per identificare l’altro malvivente.