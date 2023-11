Sopralluogo di Nardella. La Città Metropolitana a fianco del territorio: "Serve un impegno corale"

A quindici giorni da quel nefasto 2 novembre scorso, quando la Toscana è stata investita da un evento meteorologico estremo, nei territori maggiormente colpiti si sta ancora facendo i conti con i danni dell’alluvione. È il caso del Comune di Vinci, dove ieri ha fatto un sopralluogo il sindaco della Città Metropolitana Dario Nardella, accompagnato dal senatore Dario Parrini, dal sindaco di Vinci Giuseppe Torchia, dal’ingegnere comunale Claudia Peruzzi, gli assessori Sara Iallorenzi, Paolo Frese e Chiara Ciattini, oltre ai tecnici dei due enti e una rappresentanza dell’associazione Vab, che nelle scorse settimane ha coadiuvato l’amministrazione comunale nelle operazioni di ripristino e messa in sicurezza del territorio dopo l’alluvione. Nel Comune che ha dato i natali al Genio Leonardo, sono 160 le frane che insistono sulla rete della viabilità comunale e provinciale, isolando di fatto ancora alcune abitazioni o mettendone a rischio altre, come sulla strada che porta alla frazione di Sant’Amato. Per quanto riguarda la strada provinciale 13, a nord di Vinci, la Città Metropolitana sta già lavorando su una decina di piccole frane di monte, dove dal prossimo 27 novembre interverrà in maniera definitiva riprofilando le scarpate, ripristinando le fossette di scolo e, là dove necessario, mettendo dei new jersey per contenere eventuali altri smottamenti. I danni maggiori, però, riguardano le strade comunali, come ha sottolineato il sindaco Torchia. "Non possiamo ancora fare una stima precisa, ma secondo me si parla di oltre 3 milioni di euro di danni ed è assolutamente impossibile farvi fronte se il Governo non metterà a disposizione le risorse necessarie – spiega –. L’amministrazione con la Città Metropolitana e la Regione, è comunque al lavoro per rimettere in sicurezza il prima possibile il territorio ed è impegnata nell’attuare tutte quelle azioni necessarie per prevenire o mitigare i possibili danni di altri eventi simili".

Prima di salire nella parte collinare di Anchiano per un sopralluogo alle frane più pericolose, il sindaco metropolitano Nardella si è soffermato al Centro Sportivo Tenni&Padel Vinci, i cui campi sono stati allagati e distrutti dall’alluvione. Situazioni su cui Nardella ha rassicurato i gestori riguardo ad un futuro stanziamento di fondi da parte della Città Metropolitana da mettere a disposizione di quelle società sportive più colpite, come appunto il Centro Tennis&Padel Vinci. Per quanto riguarda la rimozione dei rifiuti, pur non avendo la mole di Stabbia, Torchia ha sottolineato come nel proprio comune alcune azienda siano veramente in ginocchio perché Alia non è ancora riuscita ad avviare la raccolta.

"Il cambiamento climatico produce effetti che stiamo scontando e che hanno fatto vittime, proprio in questa parte del territorio – dichiara Nardella – Abbiamo investito sulla prevenzione e sulla Protezione civile lungo questi anni, con opere che hanno evitato danni ancora più grandi. Ci vuole un impegno corale che piuttosto che lucrare politicamente sulla tragedia ambientale e umana, sappia coordinarsi con tutti e mettere in campo le risorse necessarie, sulla base di una scala di priorità". L’incontro tra i due sindaci è stato anche l’occasione per illustrare a Dario Nardella il progetto di arte contemporanea che vede la ricostruzione della Battaglia di Anghiari in un quadro lungo dodici metri ed alto tre, modulare e trasportabile, da parte dell’artista vinciano Nico Paladini. Si tratta di un progetto portato avanti dall’associazione Mud.

Simone Cioni