"Sono decine le persone in crisi economica"

C’è anche un’economia… evergreen ed è purtroppo quella della crisi. Siamo nell’ordine di decine di famiglie in difficoltà, ma la Caritas di Pistoia ne aiuta comunque diverse anche nel nord Empolese, Vinci e Capraia e Limite. In generale, dopo il picco del 2022 con circa 2500 accessi ai servizi della sola Caritas Pistoia, con il 2023 i numeri parlano di un ritorno ai valori, sempre alti, immediatamente precedenti al periodo pandemico. Nel totale accessi, stando alle cifre, dal Nord Empolese cercano aiuto circa il 2% delle persone ma come vedremo c’è un’ampia percentuale di coloro che non dichiarano la residenza precisa. Aumenta l’età media dei richiedenti aiuto, in particolar modo quelli di nazionalità italiana, e diventano sempre più complesse le situazioni di povertà, ormai strutturali per chi si rivolge ai Centri di Ascolto.

Questi i dati principali che emergono dal report Caritas Pistoia e Pescia 2023 esposto nell’Aula Magna del Seminario Vescovile di Pistoia. Il rapporto è stato presentato ai cittadini dal Vescovo monsignor Fausto Tardelli, dalla direttrice della Caritas diocesana di Pescia, Maria Cristina Brizzi, e dal direttore della Caritas diocesana di Pistoia, Marcello Suppressa. "Questi numeri - afferma il Vescovo - non devono risultare fini a loro stessi, ma essere un monito e allarme di una società che è ormai abbondantemente malata, con sacche di povertà dalle quali le persone non riescono a uscire e a migliorare la propria situazione anche quando viene trovato un lavoro, perché spesso quel lavoro è scarsamente retribuito". Emerge un 7,4% che risulta senza residenza o quanto meno non ne dichiara nessuna. I principali bisogni rilevati afferiscono alla sfera economica (59,2%), in particolare alla mancanza o addirittura assenza di reddito, o anche all’indisponibilità rispetto a spese straordinarie; seguono poi problemi legati al lavoro (10,5%), specie in riferimento alla disoccupazione, ma anche all’inoccupazione, lavoro nero e al lavoro precario.

Seguono con percentuali più inferiori problemi familiari (6,8%), abitativi (6,8%), salute (5,9%), istruzione (4,3%, comunque allarmante). Infine con riferimento agli interventi la stragrande maggioranza riguarda l’erogazione di beni e servizi materiali (67,9% del totale degli interventi messi in atto), ci si riferisce cioè all’erogazione di alimenti, vestiario, prodotti per l’infanzia, ma anche all’accesso a servizi mensa ed emporio; il 18,2% ha riguardato invece interventi tramite sussidi economici (pagamento bollette, affitto o contributi per l’abitare, spese sanitarie, spese scolastiche).

A.C.