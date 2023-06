Solidarietà sotto le stelle Tutti a cena

Una conviviale per aiutare la Misericordia. Una cena sotto le stelle. E’ questo lo spirito dell’iniziativa in programma domani in Piazza Giovanni XXIII, di fronte alla sede della Banca Cambiano 1884 Spa che unitamente ad alcuni sponsor ha offerto un contributo alla manifestazione. La serata, prenderà il via alle 20 con un aperitivo servito dal Bar Europa, cui seguirà la cena vera e propria servita da "Macelleria da Marco". "Una serata – dice l’assessore alla sanità, Alessandro Tafi – promossa con l’obiettivo di sostenere la Misericordia di Castelfiorentino, un’istituzione che svolge da tempo immemorabile un servizio fondamentale per la comunità sia nel pronto intervento sanitario che in un’ampia gamma di attività sociali". "Per questo confido come di consueto in un’ampia partecipazione a questa iniziativa- conclude – Un invito che vale per i giovani ma anche per gli adulti e i pensionati, perché c’è davvero bisogno del contributo di tutti". Il costo della cena è 23 euro (17 euro bambini fino a 8 anni). Una parte del ricavato sarà devoluto alla Misericordia di Castelfiorentino. Per info e prenotazioni: Marco 338.5048374, Pierluigi 338.580527.