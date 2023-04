Soldi per lo sport e gli impianti Ecco quanto spendono i Comuni

Si passa dai tre euro e spiccioli del Comune di Capraia e Limite agli oltre 80 di Gambassi Terme, una spesa record che certifica l’attenzione dell’amministrazione termale nei confronti dell’attività sportiva. E infatti il tema è proprio questo: quanto investono gli enti locali nello sport e tempo libero? La ricerca, condotta da Openpolis, restituisce numeri interessanti su tutto il territorio dell’Empolese Valdelsa. La spesa complessiva, divisa per il numero di abitanti, porta infatti a determinare l’investimento pro capite dei singoli Comuni per quanto riguarda appunto la pratica sportiva. Di cosa si parla, nello specifico? Dal punto di vista delle risorse che lo Stato investe in questa materia, la prima cosa che viene in mente è il bando "sport e periferie". Istituito nel 2015 e destinato al Coni, ha lo scopo di finanziare la realizzazione o la ristrutturazione di impianti sportivi nelle aree periferiche e svantaggiate del paese.

Per quanto riguarda invece gli enti territoriali, come ad esempio i Comuni, questi possono riservare parte dei loro bilanci alla spesa per "sport e tempo libero". Questa voce comprende varie attività: dall’erogazione di contributi a enti e società sportive all’organizzazione di manifestazioni amatoriali. Sono inoltre incluse le spese per impianti e infrastrutture destinate alle attività sportive e per la formazione professionale degli operatori, tutti capitoli di spesa sui quali le amministrazioni dell’Empolese Valdelsa investono molto. Va ricordato che i dati, relativi al bilancio consuntivo 2021, mostrano la spesa riportata nell’apposita voce di bilancio, ma che spesso gli enti pubblici non inseriscono le spese relative a un determinato ambito nella voce dedicata, a discapito di un’analisi completa. Una spesa minore o maggiore, quindi, non è sempre sinonimo di virtuosismo. In ogni caso al primo posto della speciale classifica dei Comuni che investono maggiormente in sport nell’Empolese Valdelsa c’è Gambassi Terme, che nel 2021 ha messo a bilancio qualcosa come 396mila euro e spiccioli per questa voce di spesa. Tradotto sono circa 82 euro a testa, dato che rende la cittadina termale quella che spende di gran lunga di più. In ogni caso, più in generale, sono proprio i Comuni della Valdelsa a brillare in questo tipo di statistica: al secondo posto troviamo infatti Certaldo, che per lo sport investe circa 740mila euro, per un totale pro capite di circa 47 euro.

Alle sue spalle c’è Montespertoli, che si ferma a 41,11 euro a testa (544mila euro complessivi). Empoli, il Comune numericamente più popoloso del territorio, arriva invece a 37,35 euro a testa ed è in termini assoluti quello che ha speso di più con 1 milione e 800mila euro. Tra l’altro, grazie ai fondi Pnrr, il sindaco Barnini ha appena annunciato un intervento importante di adeguamento e manutenzione straordinaria al Palazzetto dello Sport di Ponte a Elsa. Sempre restando in Valdelsa, si segnalano anche i 35 euro a testa che spende il Comune di Montaione, mentre a Castelfiorentino ci si ferma a 20. In questo caso, però, si parla di sport a proposito dei lavori di manutenzione che porteranno alla riapertura della piscina e presto verrà inaugurato anche un campo di beach volley. La classifica si chiude quindi coi comuni del Valdarno: a Cerreto Guidi si spendono quasi 25 euro a testa per lo sport, mentre a Vinci e Fucecchio si va dagli 11 ai 17 euro. E se a Montelupo la spesa è di 20 euro pro capite, a Limite ci si ferma appena a 3,28.

Tommaso Carmignani