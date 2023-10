Sogni, progetti, istanze e confronti. La rigenerazione degli ex macelli

EMPOLI

Il cancello è arrugginito, lo spazio chiuso ormai da una trentina d’anni. Il suo futuro? Lo si disegna camminando. E’ partita dagli Ex Macelli, sul Lungarno Alighieri a Empoli, la passeggiata nel segno della rigenerazione urbana. Una camminata collettiva – una ventina i cittadini che hanno aderito – per toccare con mano i luoghi che saranno trasformati grazie al progetto “Arno Vita Nova“. Una camminata, quella di Empoli Futura, per immaginare cosa potrebbe sorgere all’interno dell’edificio degradato che ad oggi rappresenta un vuoto urbano, uno spazio inattivo ma che necessita nei prossimi anni di essere aperto, vissuto e attraversato dai cittadini.

Un progetto di massima già c’è, da attuarsi con tecniche e materiali sostenibili; ma la passeggiata è un momento di ascolto per raccogliere istanze, idee e proposte degli empolesi. "Questo immobile – ha raccontato ai cittadini il tecnico del Comune Simone Scortecci – è un bene vincolato e non sarà demolito. L’idea è di sviluppare al suo interno un mercato rionale coperto dove troverà spazio l’ artigianalità del territorio. Far incontrare il mondo della scuola e del lavoro, con laboratori finalizzati a salvaguardare la produzione del vetro, ad esempio, e quel patrimonio artigianale che ha fatto la storia del territorio". Dal percorso partecipativo, l’idea di includere spazi dedicati agli anziani. "Una rsa – lancia la proposta un cittadino – o comunque un luogo per l’accoglienza dei più fragili". "Gli spazi abitativi sono limitati a due, tre unità – ha risposto Scortecci – Appartamenti ad alta domotica che, da progetto, saranno destinati a persone con disabilità. Ma pensare all’accoglienza per gli anziani significa anche coinvolgerli in uno dei laboratori per attività culturali e lavorative che proprio qui potranno nascere".

Qualcuno alza la mano e fa un appunto. "Nella superficie dei Macelli sorgerà anche un punto ristoro, ma ce ne sono già tre nel raggio di pochi metri. Perché non rivedere questa soluzione?". "Lo spazio – replica il tecnico comunale accogliendo l’osservazione – potrebbe essere messo a disposizione di esercizi già esistenti o restare aperto nella fascia oraria notturna per dare un servizio in più". Ancora domande, dubbi e curiosità. "Ci sarà da valutare l’impatto sul quartiere di un’opera del genere – prende la parola uno dei partecipanti alla camminata – Non perdiamo di vista le criticità che potrebbero emergere su viabilità e parcheggi in strade già strette e difficili da percorrere come via delle Chiassatelle, e via Rozzalupi".

Di nuovo in marcia, verso la seconda tappa: Porta Pisana. "Ci abitiamo da 30 anni in questa zona – dice una coppia di residenti – Sarebbe il caso di ripristinare la ztl; si viveva meglio. Oggi è un’area degradata e che non dà modo a chi la abita di camminare in sicurezza. I fondi sono diventati magazzini per carico e scarico". "La Porta – propone un membro del gruppo dei camminatori – dovrebbe entrare nel circuito turistico come bene storico, in collegamento con Piazza Farinata degli Uberti. Se fosse un punto di interesse storico, aumenterebbe il flusso dei visitatori e i dintorni ne guadagnerebbero in decoro". Dal restauro di Porta Pisana – che prevede la realizzazione della pavimentazione in pietra delle vie limitrofe, sempre con i fondi europei – il gruppo si è spostato a Palazzo Ghibellino, dove si è conclusa la camminata. Qui “Arno Vita Nova“ prevede spazi dedicati a servizi pubblici e la riqualificazione della corte nell’ottica di poter organizzare eventi culturali. Il dibattito sul futuro della città andrà avanti con la passeggiata partecipativa dell’ 11 novembre. Tutti invitati dalle 10 alle 13 nell’area della stazione ferroviaria di Empoli. E qui sì che ci sarà da discutere.

Ylenia Cecchetti