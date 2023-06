Società nel caos per la riforma "Aumento di costi e burocrazia A rischio le realtà più piccole"

di Simone Cioni

Tutele, semplificazioni e trasparenza sono le parole chiave utilizzate dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone per inquadrare la riforma dello sport, che entrerà in vigore dal prossimo 1 luglio. Poca chiarezza, complicazioni burocratiche ed aumento dei costi è invece quanto viene percepito da molte società dilettantistiche. "Nell’ultimo periodo sono state fatte tante riunioni sia con la Lega Basket che con avvocati e commercialisti – esordisce il presidente dell’Use, Luca Sesoldi – ma restano ancora dei punti oscuri, anche perché devono ancora essere emanati dei decreti attuativi. Per esempio, per noi che abbiamo la squadra femminile in A2 e che proprio adesso stiamo allestendo la rosa perché nel femminile se non ti muovi per tempo è poi difficile trovare le giocatrici, non sappiamo bene come scrivere i contratti. Un semplice esempio: dovranno essere pagati i contributi anche sui benefit come l’appartamento o l’auto, oppure no?".

"Quello che è certo è che per quanto riguarda il nuovo inquadramento dei lavoratori sportivi, questo porterà ad un aggravio dei costi ma soprattutto della burocrazia – prosegue Sesoldi – Oltre ai contributi da versare in più, noi per esempio abbiamo uno staff abbastanza numeroso tra allenatori, istruttori e giocatori, servirà sicuramente un consulente del lavoro, come del resto del personale in più in segreteria, almeno per qualche mese, per sbrigare la pratica dei tesseramenti di circa 430 ragazzi, che dopo l’abolizione del vincolo dovranno essere ricontatti uno ad uno per sapere se vorrano proseguire con noi o meno. E noi siamo comunque una società ben strutturata, ma questa situazione, sentendo un po’ in giro, rischia di mettere in ginocchio varie realtà più piccole".

A due settimane dall’entrata in vigore della riforma, quello che colpisce maggiormente è che pure la tempistica non sia ancora ben chiara, soprattutto per quanto riguarda la questione dei nuovi contratti dei lavoratori, al di sotto dei 5000 euro di compenso sono esenti da tassazione, ma dovrebbero (anche in questo caso il condizionale è d’obbligo) essere comunque iscritti all’Inail. "Per quello che ho capito io da luglio dovrebbe essere abolito soltanto il vincolo sportivo, mentre per il discorso della nuova regolamentazione dei collaboratori sportivi ci dovrebbero essere delle ulteriore proroghe – ammette il presidente della Polisportiva Ponzano Calcio, Francesco Mazzei – e francamente spero che sia alzata la soglia per mantenere più o meno quella che è la situazione attuale, altrimenti per una società di puro dilettantismo come la nostra diventerebbero dei costi quasi insostenibili".

"Onestamente ho messo tutto nelle mani del nostro commercialista – spiega il presidente dell’Asd Certaldo Calcio, Massimo Boschini – Da un punto di vista formale questa regolamentazione può essere giusta per garantire anche ai collaboratori sportivi tutti i diritti di cui godono gli altri lavoratori, ma nell’ultima riunione che abbiamo fatto con il Comitato regionale Toscana della Figc è emerso che a conti fatti questa nuova normativa inciderà pochissimo in termini pensionistici per i singoli lavoratori, mentre porterà un notevole aumento dei costi e della burocrazia per le società dilettantistiche come la nostra".

Dal basket al calcio fino alla pallavolo, insomma, i vari protagonisti del circondario sono concordi nel disegnare un quadro tutto sommato ancora nebuloso. "Ho chiesto una riunone al nostro responsabile amministrativo, ma mi ha detto che per il momento c’è poco di cui parlare perché è necessario saperne di più – commenta il presidente della Pallavolo I’Giglio Castelfiorentino, Franco Dori – La questione sul lavoro, però, mi pare ancora più preoccupante di quella legata al vincolo sportivo, sebbene con la sua abolizione di fatto diventa inutile investire nella crescita dei giovani".