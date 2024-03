Sociale in lutto, è morta Fiaschi : "Ha fatto tanto per il territorio"

Alla base di tutto c’era un principio: la passione. Passione unita a curiosità, intelligenza e ad un’incessante ricerca del bene comune. Non si è mai tirata indietro quando c’è stato bisogno di prendersi cura delle vulnerabilità altrui. Claudia c’era. C’era con i fatti e con le parole. "Sono le persone che cambiano i destini del mondo, delle altre persone, dei giorni. Persone straordinarie, semplici, con sogni, ambizioni, azioni ordinarie". Persone come lei. Sono parole, queste, che lei stessa aveva usato nel libro scritto sul Terzo Settore, per raccontare cosa fosse la cooperazione. Ed è a queste stesse parole che oggi, chi la ama, affida un ultimo saluto.

Se ne è andata a 59 anni dopo una malattia che non le ha lasciato scampo, Claudia Fiaschi, originaria di Firenze ma residente tra Sant’Ansano e Vitolini, nel comune di Vinci. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nel mondo della cooperazione tutto, anche nell’Empolese Valdelsa dove Fiaschi, figura autorevole, era stimata e apprezzata pur non ricoprendo di fatto alcun incarico locale. Chiunque lavorasse nell’ambito del sociale, a Empoli, aveva incrociato il suo percorso; donna tenace e di competenza, Fiaschi era stata una luce per l’intero Terzo Settore. Presidente di Confcooperative Toscana e vicepresidente nazionale di Confcooperative, dal 2022 era alla guida del Consorzio Co&So di Firenze. Una figura di spicco anche per il territorio; portavoce del Forum nazionale del Terzo Settore, vicepresidente del Consorzio Pan (Progetto Asili Nido) e membro di molti osservatori e comitati scientifici, "Claudia – ricordano da Co&So Firenze – ci lascia un’importante responsabilità: continuare ad alimentare la passione per la cura delle comunità che abitiamo, la passione nella formazione dei giovani che rappresentano il futuro della transizione imprenditoriale delle nostre cooperative, la passione per la solidarietà e la democrazia agita attraverso lo strumento della cooperazione".

"Lascia un grande vuoto nel territorio che l’ha vista nascere e nel mondo cooperativo – si unisce al cordoglio il senatore Pd, di Vinci, Dario Parrini – in particolare in quello della cooperazione sociale, dove si è impegnata con passione fin da giovanissima diventando presto una dirigente di spessore nazionale e un punto di riferimento per tutti". Anche il Partito democratico dell’Empolese Valdelsa si unisce al dolore della famiglia: "Perdiamo una donna che si è sempre contraddistinta per tenacia e capacità. Una vita dedicata al servizio degli altri, con un’attenzione particolare a bambine e bambini". "Non abbiamo che il tempo, ma senza saperlo.

Ciao Claudia, non è possibile credere che te ne sei andata e quindi neanche trovare per ora parole per salutarti", il ricordo della sindaca di Empoli Brenda Barnini.

"Insieme abbiamo condiviso molte battaglie – è il messaggio di Enrico Sostegni, consigliere regionale di Capraia e Limite e presidente della Commissione Sanità –. Insieme abbiamo condiviso molte battaglie, non ultima quella della riforma del Terzo settore. Claudia ha dimostrato sempre la sua passione, senza far mancare mai professionalità e senso critico". "Il Terzo Settore è più povero e triste senza di lei – sono le parole di Claudia Firenze, di Castelfiorentino, presidente Avis Toscana – Claudia aveva un sorriso sincero, una volontà d’acciaio e non si tirava indietro di fronte a niente e a nessuno". Claudia lascia i figli Marco e Marta. I funerali alle 15 di domani alla Pieve di Santo Stefano in Pane a Firenze.