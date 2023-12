Slitta lo start al cantiere per il nuovo parcheggio

Qualche adempimento in più e nuove indagini tecniche. Ma il cantiere, pur slittando, si aprirà nella prossime settimane. Un cantiere atteso, un’opera importante e strategica per Fucecchio: il parcheggio pubblico sotterraneo in via Mario Sbrilli nel centro storico. L’opera pubblica, che verrà realizzata nella porzione di prato posta a nordest dell’area del parco Corsini confinante con via Sbrilli, comporta infatti una contestuale variante al regolamento edilizio comunale per l’adeguamento del perimetro previsto. È stato quindi affidato a uno studio tecnico specializzato l’incarico di nuove indagini geologiche dirette a verificare la pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico, nonché delle indagini dirette a individuare le condizioni che garantiscono la fattibilità degli interventi di trasformazione. Del parcheggio interrato in via Sbrilli, una delle opere più complesse per Fucecchio, il cui progetto è già stato affidato e realizzato, si tornerà a parlare con l’inizio del 2024. L’opera pubblica da 4 milioni di euro è a carico della Regione Toscana e prevede la realizzazione di 87 posti auto di cui 5 per disabili e 5 colonne di ricariche elettriche.