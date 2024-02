Sistema museale di Montelupo, oltre 16mila presenze in un anno

Il sistema museale di Montelupo ha chiuso il 2023 con numeri incoraggianti. Fra Museo della Ceramica, Archeologico e mostre temporanee si sono registrate più di 16.000 presenze. Nel dettaglio. Complessivamente gli accessi al Museo della ceramica sono stati 5.746, mentre nel 2022 erano stati 3.678; gli ingressi alle mostre temporanee sono stati 5052 un record rispetto ai 1.170 ed ottima la performance del Museo Archeologico con 5.341 visitatori rispetto ai 4.010 dell’anno precedente. Per quanto riguarda il museo della ceramica, mostre ed esposizioni, nell’arco di un anno, sono state dieci, fra cui “La ceramica di Montelupo e gli Uffizi. Una galleria di confronti”. Si sono poi tenute le visite e i laboratori che hanno registrato un’affluenza di 2098 persone, mentre nel 2022 erano 786. Nel bilancio spicca il risultato del Museo Archeologico, che ha migliorato i risultati grazie ad un capillare lavoro di disseminazione con la popolazione con le classi: le 2023 sono state 109 quelle che hanno visitato la struttura e molto apprezzata è stata anche la possibilità di organizzare compleanni nello spazio.

"Sono anni che lavoriamo per promuovere il nostro sistema museale con un’attività capillare su vari fronti: la diffusione di materiale promozionale, le uscite stampa e una programmazione molto varia - spiega l’assessore alla cultura Aglaia Viviani – Il nostro è un pubblico vario, ma in buona parte fatto di famiglie e ragazzi. I risultati del 2023 rendono merito alle scelte attuate. Il programma culturale è stato particolarmente ricco e l’ottima performance del Museo della ceramica è da mettere in relazione sia con l’attività sull’arte contemporanea, con la mostra promossa in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi e senza dubbio anche le attività legate al cinquantesimo anniversario del Pozzo dei Lavatoi". Intanto sabato e domenica Il Museo Archeologico ospiterà le opere originali di ToscanaBricks.