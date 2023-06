Sinistra e M5S: la possibile alleanza Prove tecniche di dialogo I temi comuni? Ambiente e sociale

di Francesca Cavini

Le vacanze estive sono alle porte, ma la sensazione è che per quanto riguarda la campagna delle amministrative 2024 la pausa estiva, se ci sarà, servirà solo per chiudere alleanze e programmi. E se il centrodestra empolese ha già iniziato ufficialmente a riunirsi per pianificare il da farsi, anche a sinistra del Pd e nel Movimento 5Stelle qualcosa si muove. Leonardo Masi, consigliere di Buongiorno Empoli di cui è capogruppo Beatrice Cioni già candidata sindaco alle ultime amministrative, non si sbilancia, ma conferma che alla tornata del 2024 loro ci saranno. Come? E’ presto per dirlo. "Vogliamo ampliare quanto iniziato 5 anni fa" spiega il consigliere. In consiglio comunale, ci sono state spesso posizioni condivise con il Movimento 5Stelle, che potrebbero far pensare a un’alleanza alle prossime amministrative. "Abbiamo condiviso molto - spiega Leonardo Masi – specie nell’ultimo periodo con le vicende gassificatore e Multiutility, e abbiamo presentato atti congiunti". Sembra profilarsi l’ipotesi del candidato unico. "Diciamo che c’è voglia di parlarsi, di verificare se esiste questa possibilità". Un altro tassello importante in questa possibile coalizione sono i comitati. "Nel gruppo consiliare abbiamo istituzionalmente sostenuto le istanze dei Comitati, da quello Trasparenza per Empoli, all’Assemblea permanente no Keu a Viale IV Novembre che, come ha riconosciuto lo stesso assessore Marconcini, ha avuto una funzione nella stesura del patto per il verde approvato nell’ultimo consiglio comunale. Patto che non era nel programma del secondo mandato di Brenda Barnini e ora c’è". E questo significa che... "Sono cambiate le percezioni dell’importanza della questione ambientale e, a parte qualche negazionista a oltranza spesso situato a destra, le problematiche ambientali sono ora note a tutti. L’amministrazione, almeno superficialmente, sembra essersene fatta carico. Anche per gli altri comitati abbiamo provato a portare avanti le loro istanze, perché abbiamo ritrovato il nostro sentire politico nelle loro proposte. Andiamo avanti nella costruzione di una coalizione che sia chiara nelle scelte politiche e per rappresentare la maggioranza dei cittadini". Su una possibile candidatura, Masi chiosa: "Io sono a disposizione, come sempre". Infine, c’è chi ipotizza che alle prossime amministrative i candidati sindaco saranno tre e non quattro come nel 2019. "Penso sia un’ipotesi plausibile".

E’ possibilista, ma non troppo, anche Anna Baldi, capogruppo dei 5Stelle e già candidata sindaco nel 2019. Alla domanda sulle ipotesi di alleanze risponde che "E’ presto per chiederci di svelare le carte" e a quella se si ricandiderà preferisce "non rispondere perché stiamo ancora decidendo. Lavoriamo tutti insieme da sempre nell’Empolese Valdelsa e decidiamo insieme dove presentarsi e come. Stiamo decidendo in questi giorni e per ora non c’è niente di sicuro al 100 per cento. Abbiamo diverse istanze iniziate che non sono state portate a compimento perché a volte una legislatura non basta e dobbiamo occuparcene". E per quanto riguarda l’alleanza con Buongiorno Empoli? Baldi non la esclude ma specifica: "Noi parliamo con tutti. Ci contattano e ci hanno contattato diverse realtà politiche, ma con determinate situazioni non c’è neanche da parlarne, con altre si può parlare". Poi Anna Baldi specifica: "Abbiamo lavorato molto con Leonardo (Masi) e Beatrice (Cioni) su grossi argomenti come il Keu, il raddoppio di Granaiolo. Per parlarne siamo sempre disponibili poi vedremo cosa ne esce". ma le realtà con cui non parlerete mai? "Con il Pd di Empoli non si può neanche parlare perché le nostre idee sono troppo distanti. Con tutti gli altri della sinistra dialoghiamo su tutto".